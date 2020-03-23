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ЭКОНОМИКА РБ
«УМНЫЕ» КВАРТИРЫ ПОД МИНСКОМ РАСКУПИЛИ ЗА МЕСЯЦ
14:28 24.03.2020
Белорусы раскупили первые «умные» квартиры от застройщика. Их построили и укомплектовали в загородном квартале «Пирс».
Проект реализован «А-100 Девелопмент» совместно с Яндексом.
«Интеллект» получили «двушки» в ситихаусах. Датчики отслеживают дым, протечку воды и незваных гостей, а голосовое управление позволяет погасить свет, запустить фильм или включить музыку. Есть также три умные розетки, камера видеонаблюдения, пульт, центр управления и две «умные» колонки «Яндекс.Станции» с Алисой.
Все «умные» квартиры выкупили всего за месяц. Высокий спрос подстегнул застройщика увеличить предложение на «умные» квартиры в Пирсе. Кроме того, жилье появится в «Новой Боровой», «Зеленой гавани» и «Депо».
«Спрос на «умные» квартиры превзошел все наши ожидания. Людям комфортнее, когда им помогают высокие технологии: оповещают, когда что-то не так, или открывают новые возможности. И все же самым важным фактором оказалась безопасность. Чаще всего, ради ощущения защищенности и выбирают интеллектуальные системы. Сейчас мы планируем расширить их применение на другие дома и кварталы. Вскоре «умные» квартиры станут частью рынка новостроек», – убеждены в «А-100 Девелопмент».
Система объединяет различные приборы в квартире, которыми можно управлять голосом, с пульта или смартфона. Датчики реагируют на подозрительную активность: открытие окон или дверей, когда хозяев нет дома. При угрозе система начнет сигналить и слать сообщения на смартфон. С него можно подключиться к камере видеонаблюдения и получить «картинку» под разным обзором. Умные розетки, в свою очередь, отключат утюг или обесточат телевизор при скачке напряжения или коротком замыкании.
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