В девятнадцатый раз объявлен конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» 2020 года.

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2002 года, Госстандартом совместно с областными исполнительными комитетами и Мингорисполкомом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, направлен он на информирование потребителей о качественных продукции или услугах и содействие их продвижению на внутренний и международный рынки; поддержку белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары; содействие обеспечению потребительского рынка республики высококачественными и конкурентоспособными отечественными товарами; создание предпосылок и содействие широкому внедрению современных методов управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в области качества; выявление новых, усовершенствованных в сравнении с ранее выпускаемыми товаров.

Участвовать в нем могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории Беларуси.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Продовольственные товары»; «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов»; «Продукция производственно-технического назначения»; «Услуги населению».

В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также организации, которые могут быть удостоены диплома «Стабильное качество» и специальных наград «Лучший в отрасли», «Лучший в регионе».

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе областными конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также организации-претенденты на специальную награду «Лучший в регионе». Сведения представляются в секретариат республиканской конкурсной комиссии.

Комплексная оценка заявленной продукции проводится в соответствии с Методикой оценки материалов участников конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». В ее основу положена балльная система. При этом областями оценки являются практически все виды деятельности: производственно-технологическая, социальная, товарно-финансовая, нормативно-метрологическая, информационно-рекламная и др.

На втором этапе конкурса проходит онлайн-голосование потребителей. Затем республиканской конкурсной комиссией подводятся окончательные итоги конкурса, включая присуждение товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», организациям – дипломов «Стабильное качество», специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе».

Участие в конкурсе стимулирует отечественных изготовителей к постоянному совершенствованию выпускаемой продукции (услуг) и технологий, модернизации производств, импортозамещению, повышению конкурентоспособности товаров и их экспортных возможностей, содействуя тем самым решению ключевых задач развития экономики.

Организации, товары которых удостоены звания лауреата, награждаются дипломом и получают право размещения знака (логотипа) конкурса на товарах и их упаковке, а также использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

Заявки на участие представляются до 1 сентября 2020 г. в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) и РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (для Минска и Минской области).

Порядок проведения конкурса установлен в Инструкции о порядке проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и поощрения победителей, утвержденной постановлением Госстандарта от 22 января 2016 г. № 5.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта (раздел «Качество и деловое совершенство»).

Необходимые консультации можно получить в секретариатах областных конкурсных комиссий, а также в БелГИСС (ул. Новаторская, д. 2А, к. 303, 220053, Минск, тел. +375 17 269-69-54, ).