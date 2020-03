ЭКОНОМИКА РБ

ЗАГРУЗКА ГОСТИНИЦ В МИНСКЕ СЕЙЧАС СОСТАВЛЯЕТ 5% И МЕНЕЕ

13:38 24.03.2020 Загрузка гостиниц в Минске сейчас составляет 5% и менее. Такую цифру озвучила независимый эксперт Татьяна Белоусова на заседании «антикризисного» круглого стола, который прошел 23 марта в отеле «Пекин». По ее словам, коронавирус нанес мощнейший удар по отельному бизнесу. В странах, затронутых эпидемией и находящихся в карантине, отели потеряли до 70-90-100% загрузки. «В Беларуси карантин не объявлен, и мы не закрывали границы, но достаточно того, что изолированными оказались все страны, откуда к нам приезжали туристы, поэтому столичные отели практически пустуют: загрузка гостиниц в Минске составляет 5 и менее процентов. В этих условиях отельеры пытаются перестроить работу на внутренний рынок – организовывают доставку питания, предлагают специальные уик-энды местным гостям, но понятно, что этими мерами ни бизнес, ни персонал сохранить нельзя. Значительно понижать цены в этих условиях, как считают отельеры, также нет смысла – по сути, не для кого», - сказала Татьяна Белоусова. При этом она отметила, что определенные перспективы белорусского отельного рынка связаны с тем, что Китай уже потихоньку выходит из карантинных мер, эпидемическая ситуация там нормализуется и, как только у китайцев появится возможность вернуться к деловой и трэвел-активности, Беларусь наверняка будет в списке рекомендованных для путешествий стран. Также, по прогнозам, после открытия границ быстрее всего восстановится деловой туризм: командировки станут неотъемлемой частью возвращения экономики в нормальное русло после кризиса. По словам Алеси Асаенок из турагентства «Санни Трэвел», скорее всего, после отмены карантина в сопредельных странах, можно будет рассчитывать на российских MICE-туристов. По сообщениям российских коллег, бюджеты на деловые и MICE-поездки выделены, их надо использовать, потрачены они будут, конечно, в первую очередь в самой России, но и Беларусь не стоит вычеркивать из этого списка. Но до организации хоть какого-то потока гостей в отелях еще надо дожить. Сегодня гостиницы, как и весь турбизнес, стоят на грани выживания и нуждаются в государственной поддержке, если, конечно, государство намерено сохранить эту отрасль и этот бизнес. Если не принять экстренные меры, очень скоро начнутся массовые увольнения сотрудников гостиниц, отели будут закрываться и к 2021 году, когда в стране должен пройти ЧМ по хоккею, инфраструктуры гостеприимства в Беларуси просто не будет. А она выстраивалась достаточно тяжело, если вспомнить 2014 год, поиск инвесторов и проблемы с персоналом. На текущий момент в Беларуси работают 597 гостиниц, общее количество сотрудников – около 10 тысяч. Через очень короткий промежуток времени эти люди могут стать безработными. В настоящее время гостиницы уже проработали ряд предложений, которые могли бы смягчить кризисную ситуацию в отельном бизнесе. Эти меры, в целом, совпадают с предложениями Республиканского союза туристических организаций (РСТО). Круглый стол под названием «Covid-19 VS. Hospitality, MICE&Incoming: перезагрузка» был организован РСТО. Как сообщает сайт РСТО, участие в нем приняли руководство РСТО и столичных отелей («Пекин», Marriott Minsk Hotel, DoubleTree by Hilton Minsk, Renaissance Minsk, Willing Hotel, «Минотель», «Славянская», «Арена»), представители турфирм («Санни Трэвел», «Виаполь», «Тайм Вояж», «БеларусТурСервис», «Вокруг Света»), а также депутат Палаты представителей Национального собрания Игорь Завалей.