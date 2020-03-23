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ЭКОНОМИКА РБ


COCA-COLA В БЕЛАРУСИ ПЕРЕДАЛА БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ ВОДЫ ПАЦИЕНТАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ
13:25 24.03.2020

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», член Группы компаний Coca-Cola Hellenic Bottling Company, передало более 1,350 тыс. литров питьевой воды пациентам государственного учреждения «Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сложившаяся в мире неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 влияет на физическое и эмоциональное состояние людей, поэтому сейчас особенно важно соблюдать спокойствие, оставаться осведомленными, принимать необходимые меры профилактики вируса, заботиться о семьях, коллегах и близких.

На днях предприятие передало более 2700 бутылок (по 0,5 л) Bonaqua пациентам, находящимся в Государственном учреждении «Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М. Машерова». На базе госпиталя создано отделение обсервации для контактов 1-го уровня, которых необходимо обеспечить питьевой водой на ближайшие 10 суток.

«Мы сопереживаем всем людям, которые пострадали от пандемии и благодарим медицинских работников за их самоотверженный труд. Мы верим, что совместными усилиями государства, общества и бизнеса, проявляя заботу друг о друге, мы сможем успешно преодолеть это испытание», - отметил Александр Денисов, генеральный директор унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».
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