Презентация Центра для работы с беспилотниками (БЛА), созданного в рамках проекта «Образовательная среда для дронов», прошла 20 марта в Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) для представителей организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГТУ, на мероприятии был представлен ряд оборудования, которым оснащен Центр для работы с БЛА, перечень услуг для организаций ЖКХ, а также презентованы обучающие курсы «Подготовка операторов мБЛА мультироторного типа», организованные кафедрой ОПиЭН совместно с белорусской федерацией беспилотной авиации и института повышения квалификации и переподготовки БГТУ.

Деятельность Центра для работы с БЛА направлена на проведение обучающих курсов по программе «Подготовка операторов мБЛА мультироторного типа», организованных в рамках проекта "Образовательная среда для дрнонов", а также оказание услуг с использованием беспилотных летательных аппаратов для организаций различных сфер экономики.