|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА ДЛЯ РАБОТЫ С БЕСПИЛОТНИКАМИ ПРОШЛА В БГТУ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖКХ
13:00 24.03.2020
Презентация Центра для работы с беспилотниками (БЛА), созданного в рамках проекта «Образовательная среда для дронов», прошла 20 марта в Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) для представителей организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГТУ, на мероприятии был представлен ряд оборудования, которым оснащен Центр для работы с БЛА, перечень услуг для организаций ЖКХ, а также презентованы обучающие курсы «Подготовка операторов мБЛА мультироторного типа», организованные кафедрой ОПиЭН совместно с белорусской федерацией беспилотной авиации и института повышения квалификации и переподготовки БГТУ.
Деятельность Центра для работы с БЛА направлена на проведение обучающих курсов по программе «Подготовка операторов мБЛА мультироторного типа», организованных в рамках проекта "Образовательная среда для дрнонов", а также оказание услуг с использованием беспилотных летательных аппаратов для организаций различных сфер экономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2020
Курсы в банках
на 24.03.2020
Конвертация в банках
на 24.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте