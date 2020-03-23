Представители ГПО «Белэнерго» рассказали на пресс-конференции про особенности существующих тарифных систем.

В частности, в настоящее время 5 тарифных групп, среди разновидностей которых владельцы электронных приборов учета могут выбрать наиболее подходящую для себя и тем самым сэкономить на оплате электричества.

Для расчетов граждан, использующих электричество для освещения, готовки еды, работы бытовых приборов предусмотрены две тарифные группы - 1 и 5. При использовании электроэнергии для отопления, отопления и горячего водоснабжения предусмотрены три тарифные группы - 2, 3 и 4.

Для двух и трех зонных тарифов в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.

Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы и стимулирование населения к переносу электропотребления в ночное время суток. В результате, население имеет возможность выбрать для расчетов за потребленную электроэнергию удобный для своего домовладения тарифный план и снизить платежи за электроэнергию, при этом для расчетов по таким тарифам требуется наличие многотарифного электронного прибора учета расхода электрической энергии.

В случае если гражданин, использующий электрическую энергию для бытового потребления, изъявит желание перейти на расчеты по двухзонным или трехзонным тарифам, ему необходимо обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию (филиал «Энергосбыт» или «Электрические сети» РУП-облэнерго).

Если жилой дом (жилое помещение) гражданина оснащен многотарифным прибором учета энергоснабжающая, организация выезжает на дом в согласованное время и производит параметризацию прибора учета.

В случае, если жилой дом (жилое помещение) не оснащен многотарифным прибором учета энергоснабжающая, организация рассматривает возможность замены находящегося на обезличенном обслуживании у энергоснабжающей организации индукционного прибора учета электрической энергии, установленного у данного гражданина, на многотарифный электронный прибор учета.

Параметризация приборов учета электрической энергии при переходе на тарифы, дифференцированные по двум или трем временным периодам в первый раз проводится бесплатно. Повторный переход на расчеты по двухзонным либо трехзонным тарифам осуществляется на платной основе (согласно калькуляции).

Граждане при использовании электрической энергии, в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения при отсутствии отдельного прибора учета имеют возможность перейти на расчеты по тарифу 0,0809 рубля за 1 кВт∙ч при соблюдении ряда условий.

В частности, если жилой дом (квартира) не оборудован системой централизованного теплоснабжения, системой централизованного газоснабжения или электрической плитой.

На этот же тариф можно перейти в случае, если жилое помещение (квартира) в многоквартирном, блокированном, одноквартирном жилом доме оборудовано стационарно установленными приемниками электрической энергии (электрическими котлами, электрическими водонагревательными установками, электрическими конвекторами, теплыми полами и др.) для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения жилого помещения (квартиры).

Для перехода на расчеты по указанному тарифу гражданам необходимо обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию, заключившую с ними договор электроснабжения, и предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Гражданине имеют право самостоятельно представить в энергоснабжающую организацию необходимые сведения (из технических паспортов на жилые помещения, проектных документаций и др.), подтверждающие соблюдение совокупности указанных выше условий, для отнесения жилых домов (квартир) к данной тарифной группе.

После получения заявления энергоснабжающая организация (филиал «Энергосбыт» или «Электрические сети» РУП-облэнерго) согласовывает время посещения для контрольного съема показаний со средства индивидуального учета расхода электрической энергии. Оформление перехода на расчеты по указанному тарифу осуществляется с документально зафиксированного энергоснабжающей организацией показания средства индивидуального учета расхода электрической энергии и заключения (перезаключения) договора электроснабжения.

Тариф на электрическую энергию, используемую для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, составляет 0,0335 рубля за 1 кВт∙ч и применяется при соблюдении ряда условий.

Во-первых, если жилой дом (многоквартирный, блокированный, одноквартирный) не оборудован системой централизованного теплоснабжения (отопления и (или) горячего водоснабжения), а также системой централизованного газоснабжения.

Во-вторых, если жилое помещение (квартира) в многоквартирном, блокированном, одноквартирном жилом доме, оборудовано стационарно установленными приемниками электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения жилого помещения (квартиры): электрическими котлами, электрическими водонагревательными установками, электрическими конвекторами, теплыми полами, тепловыми насосами и др. и отдельным (дополнительным) прибором индивидуального учета расхода электрической энергии, к которому подключены данные приемники электрической энергии без использования штепсельных соединений.