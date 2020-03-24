Сервис для управления бизнесом «Битрикс24» снял ограничения на количество пользователей в своем бесплатном тарифе. До этого бесплатно работать на платформе могли только небольшие организации – до 12 человек.

Компания отменила этот лимит, чтобы предприятия понесли меньше убытков при переводе сотрудников на дистанционную работу.

«У бизнеса не так много вариантов, чтобы сохранить эффективность компании и удаленно наладить операционные процессы в условиях пандемии Covid-2019. Одно из основных решений – перевод персонала на дистанционную работу. В последние два месяца мы наблюдаем эту тенденцию по всему миру. Именно поэтому мы решили, что самая эффективная помощь компаниям от нас – дать им неограниченный доступ к продукту. Так мы оперативно запустили новый бесплатный тариф. Уверены, что этот шаг поможет владельцам бизнеса снизить издержки, а сотрудникам – позаботиться о своем здоровье», – прокомментировала директор «1С-Битрикс» в Беларуси Полина Ганкович.

В «Битрикс24» зарегистрировано около 6 млн пользователей по всей планете – от Нью-Йорка до Токио. В Беларуси продуктами разработчиков пользуются такие компании, как А1, «Штутгарт Центр», ООО «Надежные программы» (бренд hoster.by), сервис bePaid. В продукте собраны решения, которые позволяют компании работать «в режиме одного окна»: CRM, внутренний мессенджер, задачи и проекты, живая лента, календарь, конструктор сайтов, облачный диск.