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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА РИЭЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ В МИНСКОМ АГЕНТСТВЕ НЕДВИЖИМОСТИ
11:45 24.03.2020
Нарушения порядка применения тарифов на оказание риэлтерских услуг выявлены Комитетом государственного контроля при проведении проверки в минском агентстве недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, расчет стоимости оказанных риэлтерских услуг был произведен исходя из базовой величины (БВ), действующей на дату заключения потребителем договора купли-продажи недвижимости, а не на дату заключения с агентством договора об оказании услуг.
Следует отметить, что изменение размера БВ в период действия договора на оказание риэлтерских услуг существенно влияет на их стоимость.
Например, риэлтерская организация в декабре 2017 года заключила договор с потребителем на оказание риэлтерских услуг общей стоимостью 105 базовых величин, или 2415 рублей (размер БВ тогда был 23 рубля). После исполнения договора в феврале 2018 года риэлтерская организация потребовала от потребителя оплату в размере 2572,5 рубля (размер БВ составлял уже 24,5 рубля). В результате стоимость услуг для потребителя выросла на 157,5 рубля, или на 7%.
За нарушение порядка применения тарифов руководитель столичного агентства недвижимости оштрафован на 4 базовых величины.
Кроме того, проверкой установлены случаи несвоевременной выплаты заработной платы и отпускных. За это нарушение к административной ответственности привлечены риэлтерская организация и ее руководитель – они оштрафованы соответственно на 30 БВ и 2 БВ.
В Беларуси риэлтерские услуги оказывают свыше 140 организаций, из которых 2/3 зарегистрированы в Минске.
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