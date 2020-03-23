Нарушения порядка применения тарифов на оказание риэлтерских услуг выявлены Комитетом государственного контроля при проведении проверки в минском агентстве недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, расчет стоимости оказанных риэлтерских услуг был произведен исходя из базовой величины (БВ), действующей на дату заключения потребителем договора купли-продажи недвижимости, а не на дату заключения с агентством договора об оказании услуг.

Следует отметить, что изменение размера БВ в период действия договора на оказание риэлтерских услуг существенно влияет на их стоимость.

Например, риэлтерская организация в декабре 2017 года заключила договор с потребителем на оказание риэлтерских услуг общей стоимостью 105 базовых величин, или 2415 рублей (размер БВ тогда был 23 рубля). После исполнения договора в феврале 2018 года риэлтерская организация потребовала от потребителя оплату в размере 2572,5 рубля (размер БВ составлял уже 24,5 рубля). В результате стоимость услуг для потребителя выросла на 157,5 рубля, или на 7%.

За нарушение порядка применения тарифов руководитель столичного агентства недвижимости оштрафован на 4 базовых величины.

Кроме того, проверкой установлены случаи несвоевременной выплаты заработной платы и отпускных. За это нарушение к административной ответственности привлечены риэлтерская организация и ее руководитель – они оштрафованы соответственно на 30 БВ и 2 БВ.

В Беларуси риэлтерские услуги оказывают свыше 140 организаций, из которых 2/3 зарегистрированы в Минске.