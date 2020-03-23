Первый этап отключений горячей воды в Минске начнется с 11 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП "Минскэнерго", в настоящее время идет работа по составлению подробного графика отключений.

В организации обещают предоставить его за месяц до начала работ.

РУП "Минскэнерго" планирует в 2020 году отремонтировать несколько участков магистральных сетей, в том числе транзитную магистраль № 41 протяженностью свыше 3 км и диаметром 1,2 м, которая связывает пиковые водогрейные котельные. Для работ на этом объекте будут задействованы четыре подрядные организации.

Кроме того, запланированы реконструкция и ремонт тепловой магистрали № 58 в Уручье. Реконструкция будет проводиться в районе Национальной библиотеки.

При этом, в случае успешного проведения испытаний тепловых сетей, сроки отключения горячего водоснабжения могут быть сокращены.