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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭТАП ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В МИНСКЕ НАЧНЕТСЯ С 11 МАЯ
11:10 24.03.2020
Первый этап отключений горячей воды в Минске начнется с 11 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП "Минскэнерго", в настоящее время идет работа по составлению подробного графика отключений.
В организации обещают предоставить его за месяц до начала работ.
РУП "Минскэнерго" планирует в 2020 году отремонтировать несколько участков магистральных сетей, в том числе транзитную магистраль № 41 протяженностью свыше 3 км и диаметром 1,2 м, которая связывает пиковые водогрейные котельные. Для работ на этом объекте будут задействованы четыре подрядные организации.
Кроме того, запланированы реконструкция и ремонт тепловой магистрали № 58 в Уручье. Реконструкция будет проводиться в районе Национальной библиотеки.
При этом, в случае успешного проведения испытаний тепловых сетей, сроки отключения горячего водоснабжения могут быть сокращены.
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