ЭКОНОМИКА РБ

АКЦИОНЕРЫ ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» СОБЕРУТСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ 2 АПРЕЛЯ

10:54 24.03.2020 2 апреля 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мозырьсоль». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется обсудить вопрос о принятии ОАО «Мозырьсоль» полномочий исполнительного органа ОАО «Красный Мозырянин» и утвердить условия соответствующего договора. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по решению наблюдательного совета ОАО «Мозырьсоль», которое было принято на заседании 20 марта.