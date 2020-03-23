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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИОНЕРЫ ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» СОБЕРУТСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ 2 АПРЕЛЯ
10:54 24.03.2020
2 апреля 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мозырьсоль».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется обсудить вопрос о принятии ОАО «Мозырьсоль» полномочий исполнительного органа ОАО «Красный Мозырянин» и утвердить условия соответствующего договора.
Внеочередное общее собрание акционеров созывается по решению наблюдательного совета ОАО «Мозырьсоль», которое было принято на заседании 20 марта.
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