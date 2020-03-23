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ЭКОНОМИКА РБ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД
10:24 24.03.2020
Во всех фирменных магазинах СП ОАО «Спартак» снижается отпускная цена на молочный шоколад 90 г (пенал).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, купить шоколад можно всего за 1,02 рубля.
Со списком магазинов, в которых проходит акция, можно ознакомиться на сайте кондитерской фабрики.
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