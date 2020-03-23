ЭКОНОМИКА РБ

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД

10:24 24.03.2020 Во всех фирменных магазинах СП ОАО «Спартак» снижается отпускная цена на молочный шоколад 90 г (пенал). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, купить шоколад можно всего за 1,02 рубля. Со списком магазинов, в которых проходит акция, можно ознакомиться на сайте кондитерской фабрики.