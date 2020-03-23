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ЭКОНОМИКА РБ
В ЗАО «БЕСТ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕН ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
09:51 24.03.2020
В ЗАО «БеСТ» временно приостановлен личный прием граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, решение принято с целью «предосторожности по распространению коронавирусной инфекции».
В случае необходимости обращения в ЗАО «БеСТ» предлагается направлять в письменном виде по почте.
Получить консультацию специалиста по услугам связи можно по телефонам: 909, (+375-25) 909-09-09.
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