организациями всех форм собственности Гомельской области построено 337 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 45,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 20,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 44,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 11,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 13,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,7% от общего ввода по области.