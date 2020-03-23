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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «БЕЛПОЧТА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ЕЩЕ В РЯД СТРАН
09:23 24.03.2020

РУП «Белпочта» с 24 марта дополнительно к уже открытым ранее направлениям возобновляет прием международных отправлений еще в ряд стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе почтового оператора, возобновляются отправления международной ускоренной почты EMS в Испанию, Казахстан, Кубуа, Кыргызстан, Литва, Польша, Таиланд, а также письменной корреспонденции и посылок в Азербайджан, Армению, Испанию, Казахстан, Польшу и США.

Между тем, из-за очередной отмены рейсов авиакомпаний, прием всех видов отправлений в Сербию будет закрыт.

В связи с объявленной пандемией коронавируса во всем мире возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок.
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