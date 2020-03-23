Минувшая неделя изобиловала негативными событиями, которые не могли обойти стороной столичный рынок жилья. Резко выросло число желающих продать квартиру в Минске, но пока новоиспеченные продавцы придерживаются сложившегося уровня цен.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, индекс цен на квартиры в Минске вырос за неделю, c 16 по 23 марта 2020 года, на 0,1% и составил 1477 $/м2.

В отличие от продавцов на «вторичке» застройщики начинают предпринимать более решительные действия. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,7% и составила 1334 $/м2. Это первый случай снижения цен на первичном рынке за 12 недель.

Резкий рост курса доллара на прошлой неделе вывел на рынок массу новых продавцов. Общее количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю сразу на 6,8%. Рост наблюдался у всех типов квартир и во всех районах города. Примечательно, что самый существенный приток новых объектов на рынок отмечен у 1-комнатных квартир (+13,6%), а среди районов города — в Октябрьском (+10,5%).

У трех типов квартир рост цен замедлился, «трешки» первыми показали отрицательную динамику (-0,2%).

В четырех районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Ленинском оно составило максимальные 1,3%, в Центральном и Советском 0,7%, в Заводском 0,1%. В остальных районах средний уровень цен на квартиры продолжил расти, но темпы роста по меркам прошлых недель были небольшими.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 832 $/м2 (+0,1%), Витебск — 648 $/м2 (+0,1%), Гомель — 645 $/м2 (без изменений), Гродно — 762 $/м2 (-0,3%), Могилев — 665 $/м2 (+0,3%).