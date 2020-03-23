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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ОТКРЫЛО ЮБИЛЕЙНЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН В ВИТЕБСКЕ
17:40 23.03.2020
ОАО «Красный пищевик» открыл юбилейный, сотый по счету, фирменный магазин в Витебске (проспект Черняховского, 1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», магазин распахнул свои двери 21 марта. Это событие стало очередной яркой страницей в развитии бобруйской кондитерской фабрики «Красный пищевик».
По словам директора предприятия Сергея Анюховского, развитие фирменной сети – это одно из приоритетных направлений деятельности фабрики. Собственный канал продаж ежемесячно реализует порядка 250 тонн сладостей (это 23% от объема продаж на внутренний рынок). За минувший год бобруйский производитель выпустил рекордное количество новинок – свыше 60 видов, в разработке у технологов – еще 40.
Дегустации новинок в новом витебском фирменном магазине будут проходить на постоянной основе. Покупатели смогут оценить вкус уникальной продукции: сладостей, которые еще не продаются в крупных торговых сетях. Это зефир с ароматом розы, жасмина и липы, зефир в вафельных рожках и воздушное «эскимо», молочный шоколад с рисовыми шариками, взрывной карамелью и сублимированными ягодами многое другое.
Как отметила Юлия Катарская, начальник отдела фирменной торговли и франчайзинга директор ОАО «Красный пищевик», именно в магазины фирменной сети в первую очередь поступают все новинки. Здесь проходят дегустации, собирается обратная связь от покупателей, чтобы на ее основании делать вывод: какие ингредиенты в составе нравятся людям больше.
Новый магазин занимает площадь в 50 квадратных метров. Для удобства посетителей – функциональные витрины с системой самообслуживания, а комфорта добавляет кофе-зона. Магазин работает без выходных.
Напомним, чтобы укрепить позиции в развитии фирменной сети, бобруйская фабрика минувшим летом закупила 10 автомобилей для передвижной торговли. Спустя пару месяцев брендированные «сладкие» магазины на колесах отправились по малым населенным пунктам с численностью 3000-4000 человек: Дзержинск, Березино, Лиозно, Ельск, Иваново, Докшицы, Городок, Кировск, Петриков, Ганцевичи, Верхнедвинск. Это список далеко не всех населенных центров, куда уже ездят такие автомобили. Помимо этого, выездная торговля продолжит участвовать в крупных праздниках, фестивалях республики.
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