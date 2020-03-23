За два месяца 2020 г. в Брестской области организациями всех форм собственности построено 814 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 94,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 52,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 55,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 38,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 32 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,8% от общего ввода по области.