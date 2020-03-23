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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕГПРОМА» ИЗГОТОВИЛИ БОЛЕЕ 4,5 МЛН МАРЛЕВЫХ МАСОК
17:14 23.03.2020
Более 4,5 миллиона санитарно-гигиенических масок произведено предприятиями «Беллегпрома» на утро 23 марта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в сутки изготавливается порядка 300 тысяч медицинских изделий, что позволяет закрыть спрос внутри страны.
Как отметил на своей пресс-конференции Минздрав, ажиотажного спроса на маски в аптеках нет. Однако предприятия «Беллегпрома» производство медицинских изделий не останавливают, формируя адекватный стратегический запас. В основном предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.
Наряду с этим ОАО «МедЛен» наладил выпуск одноразовых масок. Они трехслойные: наружный и нижний покровный слои изготавливаются из нетканого материала «СпанБел» Светлогорского химволокна, внутренний слой – хлопковый материал также белорусского производства ООО «Медватфарм».
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