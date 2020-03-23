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ЭКОНОМИКА РБ
ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 5%
17:06 23.03.2020
12,1 млн рублей заплатили в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-февраль 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, темп роста в фактических ценах составил 105%.
Основную долю составляют поступления по налогу при упрощенной системе налогообложения – 6,3 млн. рублей, налогу на добавленную стоимость – 2 млн. рублей, в том чмсле взимаемому при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь – 0,8 млн. рублей, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 1,3 млн. рублей. Поступления по подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности составили 0,2 млн. рублей.
На 1 марта 2020 г. на учете в налоговых органах Могилевской области состоит 25 093 индивидуальных предпринимателя. Количество ИП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1 502 человека.
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