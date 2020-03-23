Обновленный формат топливных карт теперь доступен корпоративным клиентам «Белоруснефти».

Как сообщает портал neft.by, на смену классическому чипу в брелоке пришел современный аналог – пластиковая карта.

Корпоративные клиенты уже приобрели свыше 4 тысяч топливных карт нового образца. Теперь в их распоряжении бесконтактный пластиковый аналог с магнитной полосой, имеющий внешнее сходство с банковской. Топливная карта защищена пин-кодом. Такой идентификатор отличается не только удобством и простотой, но и неоспоримыми преимуществами. Подробнее о них рассказали в управлении нефтепродуктообеспечения Центрального аппарата «Белоруснефти»: «Во-первых, такая топливная карта работает в полноценном режиме реального времени, когда информация по транзакциям поступает без задержек. Во-вторых, открывается возможность ее использования за пределами Беларуси. Терминалы, которыми оснащаются зарубежные автозаправочные станции, рассчитаны на пластиковые карты. В них нет устройств для считывания устаревших чипов. Поэтому новый формат топливной карты для юридических лиц в перспективе позволит использовать ее за рубежом».

И еще один весомый плюс, появившийся совсем недавно. Владельцы бесконтактных топливных карт «Белоруснефти» могут воспользоваться терминалами самообслуживания, которыми сейчас оборудуют АЗС компании. Операция предельно проста, но что самое главное, заметно экономит время. Принцип действия – «как в банкомате». Все, что необходимо: приложить карту к банковскому терминалу, ввести пин-код, номер ТРК и нужное количество топлива.

Топливная карта «Белоруснефть» дает возможность оплачивать дорожные сборы в системе BelToll и другие сервисы. В личном кабинете фиксируются все операции с ее использованием, что особенно удобно корпоративным клиентам для ведения прозрачной бухгалтерии.