С 1 апреля повышаются тарифы на автостоянки ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».

Как сообщает сайт гособъединения, месячный тариф на хранение машин с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) составит для физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) составит 38,00 рублей.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и для физических лиц на автостоянках № 15, 92, тариф устанавливается в размере 42,00 рубля.