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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 АПРЕЛЯ В МИНСКЕ ПОДОРОЖАЮТ АВТОСТОЯНКИ
16:45 23.03.2020
С 1 апреля повышаются тарифы на автостоянки ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».
Как сообщает сайт гособъединения, месячный тариф на хранение машин с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) составит для физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) составит 38,00 рублей.
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и для физических лиц на автостоянках № 15, 92, тариф устанавливается в размере 42,00 рубля.
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