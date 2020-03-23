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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПРЕВЫШЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА НА ГОСПРЕДПРИЯТИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:25 23.03.2020
Начальник отдела материально-технического снабжения деревообрабатывающего госпредприятия организовал закупку товаров у коммерческой структуры по завышенной цене. Факты превышения служебных полномочий выявлены Волковысским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области и прокуратурой Мостовского района в ходе контроля за реализацией мероприятий Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, начальник отдела материально-технического снабжения в 2018-2019 годах без проведения процедур закупок организовал приобретение товаров по завышенной цене у минской фирмы. Как результат, государственному предприятию причинен ущерб в размере более 50 тыс. рублей.
За превышение служебных полномочий в отношении начальника отдела материально-технического снабжения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса.
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