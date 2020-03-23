ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ПРЕВЫШЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА НА ГОСПРЕДПРИЯТИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
16:25 23.03.2020

Начальник отдела материально-технического снабжения деревообрабатывающего госпредприятия организовал закупку товаров у коммерческой структуры по завышенной цене. Факты превышения служебных полномочий выявлены Волковысским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области и прокуратурой Мостовского района в ходе контроля за реализацией мероприятий Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, начальник отдела материально-технического снабжения в 2018-2019 годах без проведения процедур закупок организовал приобретение товаров по завышенной цене у минской фирмы. Как результат, государственному предприятию причинен ущерб в размере более 50 тыс. рублей.

За превышение служебных полномочий в отношении начальника отдела материально-технического снабжения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2020
валюта курс
EUR 2.8300
USD 2.6396
RUB 3.2698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8300 +0.0679
USD 2.6396 +0.0805
RUB 3.2698 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8400
USD 2.6500 2.6880
RUB 3.2750 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 86.0000 87.5000
USD/RUB 80.8000 83.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте