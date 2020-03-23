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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ОО МЕДРАБОТНИКОВ «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ БОЛИ»
15:58 23.03.2020
Министерство юстиции зарегистрировало Общественное объединение медицинских работников «Белорусское общество изучения боли».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, общественное объединение создано в целях содействия развитию и поддержки научных и клинических исследований в области физиологии, патофизиологии, эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики болевых синдромов; внедрения в практику передового опыта и новейших достижений в исследовании, диагностике и лечении болевых синдромов.
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