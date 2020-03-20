Заседание комиссии по рассмотрению анкет кандидатов в независимые директора впервые прошло в режиме «онлайн», сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу.

Там отметили, что видеоконференцсвязь при проведении собеседования была использована Госкомимуществом по ходатайствам о включении в реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей Республики Беларусь в уставных фондах, поступивших от граждан, проживающих за пределами страны.

По результатам заседания сегодня в реестр включены три кандидатуры, которые также могут быть предложены к избранию их в наблюдательные советы обществ в качестве независимых директоров (руководителей комитетов при наблюдательных советах).