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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ АНКЕТ КАНДИДАТОВ В НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН»
15:06 23.03.2020
Заседание комиссии по рассмотрению анкет кандидатов в независимые директора впервые прошло в режиме «онлайн», сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу.
Там отметили, что видеоконференцсвязь при проведении собеседования была использована Госкомимуществом по ходатайствам о включении в реестр кандидатов для избрания в качестве независимых директоров в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей Республики Беларусь в уставных фондах, поступивших от граждан, проживающих за пределами страны.
По результатам заседания сегодня в реестр включены три кандидатуры, которые также могут быть предложены к избранию их в наблюдательные советы обществ в качестве независимых директоров (руководителей комитетов при наблюдательных советах).
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