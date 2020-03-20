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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СОЦСЛУЖБА ГОТОВА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ОДИНОКИМ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ И ИНВАЛИДАМ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ЛЕКАРСТВ
14:53 23.03.2020

Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, данная помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они распложены в каждом районе страны.

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения. (контактные данные можно найти здесь).

В случае возникновения проблемных ситуаций, а также предложений по совершенствованию работы организации доставки продуктов питания и медикаментов социальной службой можно позвонить в:

Министерство труда и социальной защиты по телефону (8 017) 222-49-29;

Комитет по труду, занятости социальной защите Брестского облисполкома по телефону (80162) 21-09-04;

Комитет по труду, занятости социальной защите Витебского облисполкома по телефону (8 0212) 65-42-64;

Комитет по труду, занятости социальной защите Гомельского облисполкома по телефону (8 0232) 75-77-12;

Комитет по труду, занятости социальной защите Гродненского облисполкома по телефонам (8 0152) 74-35-94, 77-03-49;

Комитет по труду, занятости социальной защите Минского облисполкома по телефону (8 017) 302-68-23;

Комитет по труду, занятости социальной защите Могилевского облисполкома по телефону (8 0222) 25-07-05;

Комитет по труду, занятости социальной защите Минска по телефонам (8017) 396-55-26, 373-04-76.

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Кроме того, контактные данные, по которым можно обратиться за оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов будут размещены также на сайтах местных органов власти.

В стране проживает порядка 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов. Из них почти у 160 тысяч нет близких.
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