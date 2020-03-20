На 1 марта 2020 года поступления в бюджет Витебской области от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 22,6 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это на 3,6 млн. рублей больше, чем за соответствующий период 2019 года, темп роста в действующих ценах составил 118,9%.

За январь-февраль 2020 года упрощенную систему налогообложения применили 19778 плательщика Витебской области, что на 1714 плательщика больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5762 и индивидуальных предпринимателей - 14016.

Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 33,1%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 61,1%.