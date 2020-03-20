|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ УСН ПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА МЕСЯЦА ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 22,6 МЛН РУБЛЕЙ
14:24 23.03.2020
На 1 марта 2020 года поступления в бюджет Витебской области от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 22,6 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это на 3,6 млн. рублей больше, чем за соответствующий период 2019 года, темп роста в действующих ценах составил 118,9%.
За январь-февраль 2020 года упрощенную систему налогообложения применили 19778 плательщика Витебской области, что на 1714 плательщика больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5762 и индивидуальных предпринимателей - 14016.
Доля организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 33,1%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 61,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2020
Курсы в банках
на 23.03.2020
Конвертация в банках
на 23.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте