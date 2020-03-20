Прокуратура Дрибинского района проверила исполнение Дрибинским УКП «Жилкомхоз» законодательства об обращении с отходами. Поводом послужило размещение в январе 2020 года информации в социальной сети «ВКонтакте» о нарушениях в этой сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на городском полигоне ТКО в д.Лесковка и мини-полигоне ТКО «Доманы» прокурорские работники зафиксировали захоронения ПЭТ-бутылки и стеклобоя – вторичных материальных ресурсов.

Кроме того, были вскрыты и другие нарушения. В частности, уплотненный слой отходов не изолировался слоем грунта, отсутствовали переносные сетчатые ограждения (щиты) для задержания легких фракций отходов. В месте разгрузки и складирования не было мерного столба (репер) для контроля высоты отсыпаемого слоя ТКО. На территории, прилегающей к городскому полигону, предприятие не поддерживало должный санитарный порядок.

Основные причины нарушений – низкая исполнительская дисциплина ответственных должностных лиц УКП, ненадлежащее выполнение ими служебных обязанностей, игнорирование требований профильных нормативных актов.

По результатам проверки прокуратура Дрибинского района внесла представление в Дрибинское УКП «Жилкомхоз», в котором потребовала исправить ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

Акт надзора рассмотрен – предприятие наладило должное обращение с вторичными материальными ресурсами и приняло меры к захоронению коммунальных отходов в соответствии с законодательством. Виновные в нарушениях сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. На директора УКП наложено взыскание за несоблюдение правил обращения с отходами по ч.2 ст.15.63 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.