Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса на фоне коронавируса. Об этом сообщил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правительство собрало обращения бизнес-союзов.

"Сейчас посекторально обсуждаем со всеми ассоциациями, наиболее пострадавшими компаниями. Идет очень активный процесс", - сказал первый вице-премьер.

Он пока не стал говорить о конкретных мерах.

"Там очень большой список. Плюс мы смотрим те решения, которые приняты европейскими странами, Россией, США. Посмотрим, может быть, что-то интересное из этих документов для себя возьмем", - сказал Дмитрий Крутой, подчеркнув, что вопрос нужно решать оперативно.

По словам первого Вице-премьера, пока сложно говорить и о предварительных оценках потерь, которые понес бизнес.

"На прошлой неделе и на предприятия конкретные выезжали, и рынки мониторили, и ситуацию в небольших компаниях. Большой массив аналитической информации сейчас обрабатываем", - рассказал Дмитрий Крутой.