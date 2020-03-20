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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАССМАТРИВАЕТ КОМПЛЕКС МЕР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА НА ФОНЕ КОРОНАВИРУСА
13:49 23.03.2020
Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса на фоне коронавируса. Об этом сообщил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правительство собрало обращения бизнес-союзов.
"Сейчас посекторально обсуждаем со всеми ассоциациями, наиболее пострадавшими компаниями. Идет очень активный процесс", - сказал первый вице-премьер.
Он пока не стал говорить о конкретных мерах.
"Там очень большой список. Плюс мы смотрим те решения, которые приняты европейскими странами, Россией, США. Посмотрим, может быть, что-то интересное из этих документов для себя возьмем", - сказал Дмитрий Крутой, подчеркнув, что вопрос нужно решать оперативно.
По словам первого Вице-премьера, пока сложно говорить и о предварительных оценках потерь, которые понес бизнес.
"На прошлой неделе и на предприятия конкретные выезжали, и рынки мониторили, и ситуацию в небольших компаниях. Большой массив аналитической информации сейчас обрабатываем", - рассказал Дмитрий Крутой.
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