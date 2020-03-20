ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ А1 ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «SIP-ТЕЛЕФОНИЯ»

13:36 23.03.2020 Унитарное предприятие «А1» с 31 марта 2020 года предоставляет возможность подключения Личного кабинета для клиентов, использующих услугу «SIP-телефония». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в личном кабинете можно получать сведения о подключенных услугах, отслеживать остаток минут и производить смену пакетов «SIP-многоканальность». Кроме того, 31 марта вступают в силу изменения, внесенные в Порядок оказания услуги «SIP-телефония» в рамках тарифных планов «SIP-соединение» и «SIP-номер». С обновленной редакцией порядка можно ознакомиться, перейдя по ссылке.