В январе-феврале 2020 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 360 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 34,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 16 тыс. квадратных метров общей площади, или 47% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 12,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,4% от общего ввода по области.