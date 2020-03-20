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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 360 НОВЫХ КВАРТИР
13:17 23.03.2020

В январе-феврале 2020 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 360 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 34,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 16 тыс. квадратных метров общей площади, или 47% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 12,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,4% от общего ввода по области.
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