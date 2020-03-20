ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ИЗ БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЯТ СВЫШЕ 2,35 МЛН РУБЛЕЙ
13:08 23.03.2020

На борьбу с коронавирусом в Беларуси из бюджета выделят свыше 2,35 млн рублей. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров № 163от 21 марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правительство поручило Министерству финансов выделить в 2020 году из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, средства на финансирование и восстановление расходов (в том числе расходов за счет средств от приносящей доходы деятельности) на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в сумме 2 351 413 рублей.

При этом Министерству здравоохранения будет выделено 1 574 120 рублей, в том числе для государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» – 450 120 рублей.

В виде межбюджетного трансферта консолидированному бюджету Витебской области выделят 143 183 рубля, бюджету Минска – 634 110 рублей.

Документ принят на основании Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 269-З ”О республиканском бюджете на 2020 год“ и вступает в силу со дня его принятия.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2020
валюта курс
EUR 2.7621
USD 2.5591
RUB 3.2760
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7621 -0.0019
USD 2.5591 +0.0177
RUB 3.2760 +0.0954
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8300 2.8500
USD 2.6400 2.6900
RUB 3.2650 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0720
EUR/RUB 86.0000 88.2000
USD/RUB 80.8000 83.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте