На борьбу с коронавирусом в Беларуси из бюджета выделят свыше 2,35 млн рублей. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров № 163от 21 марта 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правительство поручило Министерству финансов выделить в 2020 году из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, средства на финансирование и восстановление расходов (в том числе расходов за счет средств от приносящей доходы деятельности) на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в сумме 2 351 413 рублей.

При этом Министерству здравоохранения будет выделено 1 574 120 рублей, в том числе для государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» – 450 120 рублей.

В виде межбюджетного трансферта консолидированному бюджету Витебской области выделят 143 183 рубля, бюджету Минска – 634 110 рублей.

Документ принят на основании Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 269-З ”О республиканском бюджете на 2020 год“ и вступает в силу со дня его принятия.