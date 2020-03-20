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ЭКОНОМИКА РБ
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-ГРОДНООБЛНЕФТЕПРОДУКТ» СОСТОИТСЯ 30 АПРЕЛЯ
12:42 23.03.2020
30 апреля 2020 года состоится аукцион по продаже объектов РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт».
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», подача заявлений для участия в аукционе до 23-24 марта.
РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» предлагает к продаже посредством проведения аукциона:
комплекс зданий и сооружений склада хранения нефтепродуктов «Мосты» (13 объектов недвижимости), расположенных по адресу: Гродненская обл., город Мосты, ул. Волковича, 8. Начальная цена продажи с учетом снижения на 80% составляет 314 228 рублей 56 копеек;
пункт технического обслуживания автомобилей 39 с составными частями и принадлежностями, расположенный по адресу: Гродненская обл., Островецкий р-н, Михалишковский с/с, аг. Михалишки, ул. Победы, 2А. Начальная цена продажи с учетом снижения на 80% составляет 12 389 рублей 60 копеек;
автозаправочную станцию №37 с составными частями и принадлежностями, расположенную по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, город Сморгонь, ул.Железнодорожная, 9. Начальная цена продажи с учетом снижения на 50% составляет 53 288 рублей 74 копейки.
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