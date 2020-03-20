Комитет государственного контроля проведет 24 марта 2020 года прямую телефонную линию на тему начисления заработной платы в бюджетной сфере после введения новых условий оплаты труда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, обратиться на прямую телефонную линию можно с 11.00 до 13.00 по номеру 8(017) 328-69-40.

Работники бюджетных организаций всех регионов республики и Минска могут сообщить в контрольное ведомство о фактах снижения зарплаты за январь и февраль текущего года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы.

Специалисты бухгалтерских и экономических служб бюджетных организаций имеют возможность проконсультироваться по вопросам начисления зарплаты.

Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам.