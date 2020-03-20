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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ 24 МАРТА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕНИКАМ
12:27 23.03.2020
Комитет государственного контроля проведет 24 марта 2020 года прямую телефонную линию на тему начисления заработной платы в бюджетной сфере после введения новых условий оплаты труда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, обратиться на прямую телефонную линию можно с 11.00 до 13.00 по номеру 8(017) 328-69-40.
Работники бюджетных организаций всех регионов республики и Минска могут сообщить в контрольное ведомство о фактах снижения зарплаты за январь и февраль текущего года по сравнению с полученной в предыдущие месяцы.
Специалисты бухгалтерских и экономических служб бюджетных организаций имеют возможность проконсультироваться по вопросам начисления зарплаты.
Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам.
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