В Витебской области розничный товарооборот в январе-феврале 2020 г. составил 814,9 млн. рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 86,8% розничного товарооборота области, составил 707,3 млн. рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 37,6 млн. рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.