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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,7%
12:16 23.03.2020
В Витебской области розничный товарооборот в январе-феврале 2020 г. составил 814,9 млн. рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 86,8% розничного товарооборота области, составил 707,3 млн. рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 37,6 млн. рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
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