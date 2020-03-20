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ЭКОНОМИКА РБ


А1 ПОМОЖЕТ МИНСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ КУПИТЬ АППАРАТУРУ ДЛЯ ИВЛ И ПЦР-ДИАГНОСТИКИ COVID-19
11:40 23.03.2020

А1 окажет благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице – учреждению здравоохранения, которое в эти дни оказывает помощь заболевшим COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, финансовые средства будут направлены для закупки необходимого оборудования: аппаратуры для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ПЦР-диагностики, тест-систем для диагностики коронавируса, защитной одежды для медперсонала, медицинских препаратов.

Решение о выделении благотворительной помощи на сумму 50 тысяч рублей было принято компанией А1 после консультаций с Министерством здравоохранения Беларуси.

«В этот сложный как для нашей страны, так и для всего мира период мы хотели бы поддержать белорусских медиков, которые сейчас работают в непростых условиях и каждый день спасают жизни людей, рискуя своим здоровьем. Как социально ответственная компания мы хотим внести наш посильный вклад в оснащение больницы современной аппаратурой для лечения и диагностики коронавирусной инфекции», – отметил первый заместитель генерального директора A1 Беларусь Николай Юшкевич.

Средства будут перечислены УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» и пойдут на приобретение аппаратуры, медикаментов и средств, необходимых для своевременной диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы выражаем благодарность компании А1 за оперативную помощь нашему учреждению. Сегодня мы приветствуем любую поддержку и сможем использовать благотворительную помощь в целях закупки оборудования для лабораторной диагностики и оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов», – отметил Николай Юрковский, главный врач Минской городской клинической инфекционной больницы.

Ранее А1 ранее уже объявил о дополнительных мерах поддержки жителей Беларуси, предоставив бесплатные звонки на «горячие линии» белорусских дипломатических представительств для абонентов компании, которые на данный момент находятся в 56 странах мира в роуминге.

Кроме того, А1 сделал доступными бесплатные звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
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