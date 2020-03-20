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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В МИНСКЕ ПОСТРОЕНО 1,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
11:35 23.03.2020
В январе-феврале 2020 г. организациями всех форм собственности столицы построено 1,2 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, введено в эксплуатацию 80,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 27,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 34,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 22,8 тыс. квадратных метров.
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