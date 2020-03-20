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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ПРЕДОСТАВИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ И ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
11:29 23.03.2020
РУП «Белпочта» предоставит возможность получить пенсию и оплатить коммунальные услуги на дому.
«С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому», - говорится в сообщении почтового оператора.
Одновременно с выплатой пенсий (пособий) на дому можно оплатить коммунальные услуги.
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