РУП «Белпочта» предоставит возможность получить пенсию и оплатить коммунальные услуги на дому.

«С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому», - говорится в сообщении почтового оператора.

Одновременно с выплатой пенсий (пособий) на дому можно оплатить коммунальные услуги.