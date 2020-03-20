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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 12,1%
11:06 23.03.2020
В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 1,5 млн. тонн грузов, или 87,9% к январю-февралю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 226,9 млн. тонно-километров, или 90,2% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовалось 29,3 млн. человек, или 95,9% к аналогичному периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 233,6 млн. пассажиро-километров, или 98% к уровню января-февраля 2019 г.
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