В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 1,5 млн. тонн грузов, или 87,9% к январю-февралю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 226,9 млн. тонно-километров, или 90,2% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовалось 29,3 млн. человек, или 95,9% к аналогичному периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 233,6 млн. пассажиро-километров, или 98% к уровню января-февраля 2019 г.