Министерство образования приняло решение о переносе времени начала учебных занятий в учреждениях высшего образования.

Как сообщили ЭКОРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», для разведения потоков пассажиров, едущих на работу и учебу, в целях профилактики распространения вирусных заболеваний пересмотрены расписания движения 278 маршрутов наземного транспорта и метрополитена. С 23 марта по будним дням утренний «пиковый» интервал движения продлевается до 10:00.

Мониторинг пассажиропотоков в городском наземном транспорте и в метрополитене показывает, что в сравнении с началом марта наполняемость транспортных средств снизилась, и на сегодня метрополитен перевозит в сутки на 115 тыс. человек меньше, наземный транспорт - на 102 тыс. человек.