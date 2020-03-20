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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ С 23 МАРТА ИЗМЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ НАЗЕМНОГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА И МЕТРОПОЛИТЕНА
10:48 23.03.2020
Министерство образования приняло решение о переносе времени начала учебных занятий в учреждениях высшего образования.
Как сообщили ЭКОРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», для разведения потоков пассажиров, едущих на работу и учебу, в целях профилактики распространения вирусных заболеваний пересмотрены расписания движения 278 маршрутов наземного транспорта и метрополитена. С 23 марта по будним дням утренний «пиковый» интервал движения продлевается до 10:00.
Мониторинг пассажиропотоков в городском наземном транспорте и в метрополитене показывает, что в сравнении с началом марта наполняемость транспортных средств снизилась, и на сегодня метрополитен перевозит в сутки на 115 тыс. человек меньше, наземный транспорт - на 102 тыс. человек.
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