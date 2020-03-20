В целях повышения эффективности использования и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимого имущества открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» с 1 апреля по 31 мая 2020 года проводится конкурс бизнес-проектов по использованию объектов недвижимости среди работников МАЗа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, конкурс бизнес-проектов проводится с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Конкурс направлен на решение следующих задач: отбор реальных бизнес-идей, реализация которых возможна на объектах незавершенного строительства и неиспользуемых объектах недвижимости общества; получение инновационных идей для вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых и недостроенных объектов недвижимости; выработка эффективных идей по поиску потенциальных инвесторов (покупателей); отбор бизнес-идей по повышению эффективности используемых площадей и объектов недвижимости.

К участию в конкурсе допускаются все желающие работники ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», направившие свои заявки (проекты) на рассмотрение в соответствии с утвержденными требованиями. Заявки на участие в конкурсе бизнес-проектов подаются в конкурсную комиссию в течение с 1 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. Заседание комиссии по проведению конкурса бизнес-идей проходит в срок до 31 мая 2020 г.

При проведении процедуры отбора комиссия руководствуется следующими критериями:

актуальность и оригинальность идеи: насколько востребованным будет данное предложение;

соответствие проекта функциональному назначению объектов недвижимости: насколько возможна будет реализация данной бизнес-идеи на объекте недвижимости с учетом технических, экономических, социальных, экологических и прочих особенностей;

степень проработки и возможность воплощения бизнес-идеи в жизнь: наличие достаточных технических, правовых, административных и прочих составляющих, которыми может воспользоваться инвестор для воплощения бизнес-идеи в жизнь;

срок окупаемости и экономическая эффективность проекта;

наличие инвесторов и планируемая структура инвестиций;

потенциал для увеличения рабочих мест, дальнейшего возможного роста бизнеса: насколько идея перспективна для развития в дальнейшем будущем, сколько новых рабочих мест будет создано при реализации проекта.

общественная значимость бизнес-идеи: общий положительный результат, который получает общество в процессе реализации бизнес-идеи.

Преимуществами пользуются бизнес-идеи, имеющие конкретные предложения с наличием инвесторов, потенциальных покупателей, арендаторов и т.д.

По результатам конкурса победители награждаются денежными призами. В частности, за 1 место —вознаграждение в размере 1000 белорусских рублей; за 2 место — 600 рублей; за 3 место —300 рублей.

Информация о победителях конкурса будет размещена на официальном сайте общества и опубликована в газете «Автозаводец».

Работы могут быть высланы на e-mail: с пометкой «Конкурс» и в ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» для УСИСБП на бумажном носителе по адресу: ул. Cоциалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Ознакомиться более подробно с общим положением о конкурсе бизнес - проектов, условиями и порядком участия в конкурсе, а также скачать и заполнить заявку для участия в конкурсе бизнес-идей можно на сайте предприятия.