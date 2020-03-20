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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ВРЕМЕННО ОТМЕНЯЕТ ПОЛЕТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И КАЛИНИНГРАД
10:33 23.03.2020
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» приостанавливает полеты в Санкт-Петербург и Калининград с 23 марта по 10 апреля.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, полеты отменяются в связи с решением Росавиации о временном ограничении пассажирских авиаперевозок на территории России.
Вернуть деньги, изменить дату вылета или переоформить рейс можно будет до 31 декабря 2020 года.
Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года. При этом изменение даты вылета возможно только один раз. У граждан есть несколько месяцев обдумать, когда они хотят лететь по данному билету в следующий раз.
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