Национальный авиаперевозчик «Белавиа» приостанавливает полеты в Санкт-Петербург и Калининград с 23 марта по 10 апреля.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, полеты отменяются в связи с решением Росавиации о временном ограничении пассажирских авиаперевозок на территории России.

Вернуть деньги, изменить дату вылета или переоформить рейс можно будет до 31 декабря 2020 года.

Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года. При этом изменение даты вылета возможно только один раз. У граждан есть несколько месяцев обдумать, когда они хотят лететь по данному билету в следующий раз.