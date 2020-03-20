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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,7%
10:26 23.03.2020
В январе-феврале 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Витебской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 197,4 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2019 г. в сопоставимых ценах на 2,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 189 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 39,3 тыс. тонн, молока – 114,2 тыс. тонн, яиц – 76,6 млн. штук.
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 37,9 тыс. тонн, молока произведено 108,3 тыс. тонн, яиц получено 67,3 млн. штук.
На 1 марта 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 525,3 тыс. голов, или 98,6% к уровню 1 марта 2019 г., в том числе коров – 188,2 тыс. голов (100,5%). Численность свиней составила 432,6 тыс. голов.
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