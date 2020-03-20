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ЭКОНОМИКА РБ


РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЛАРУСИ ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ – ЛУКАШЕНКО
09:39 23.03.2020

Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 марта, заслушивая доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на совещание во Дворец Независимости приехали премьер-министр Сергей Румас и его заместитель Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова (она также является председателем наблюдательного совета на "Нафтане"), глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместитель Валерий Бельский, госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков, председатели КГК и КГБ Леонид Анфимов и Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Как пояснил Лукашенко, это полный состав рабочей группы, которая должна не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Она еженедельно проводит свои заседания и информирует его о результатах работы. Руководит рабочей группой Игорь Сергеенко.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?", - спросил Александр Лукашенко.

Игорь Сергеенко подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

На совещании был рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.
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