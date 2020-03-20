Компания А1 отменяет для своих абонентов тарификацию исходящих вызовов на телефонные номера «горячей линии» Министерства здравоохранения по вопросам инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, данная мера принята для того, чтобы каждый абонент компании мог беспрепятственно получить необходимую консультационную поддержку по вопросам профилактики и диагностики COVID-19.

«Горячая линия» по вопросам профилактики инфекции действует на базе Республиканского центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья. Звонки принимаются на номер +375 (29) 156-85-65 (время работы – в рабочие дни с 8:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00).

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта «горячая линия» в Минской инфекционной больнице по номеру +375 (017) 334-34-68 (время работы – с 8:30 до 15:00).

«Горячие линии» по вопросам коронавирусной инфекции для жителей Гродненской области действуют на базе Гродненской областной инфекционной больницы по номеру +375 (152) 55-25-02 и Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по номеру +375 (152) 75-53-22.

В Витебской области «горячие линии» по вопросам коронавирусной инфекции работают в таких городах как Витебск +375 (212) 67-36-44, Полоцк +375 (214) 74-39-44, Новополоцк +375 (214) 57-36-44, Орша +375 (216) 51-34-41 и +375 (216) 51-34-48.