В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 2 293,6 млн. руб., или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 2,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,9%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 6,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 1,7%.