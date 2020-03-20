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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 5,1%
09:21 23.03.2020
В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 2 293,6 млн. руб., или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 2,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,9%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства снизился на 6,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 1,7%.
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