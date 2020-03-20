В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-февраль 2020 года поступило 481,0 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 260,2 млн. рублей, местные бюджеты – 220,8 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, по отношению к аналогичному периоду 2019 года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 34,7% (прирост 123,9 млн. рублей), республиканского – в 1,8 раза (119,0 млн. рублей), местных – на 2,3% (4,9 млн. рублей).

В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления налога на добавленную стоимость (42,4% или 204,1 млн. рублей), акцизов (28,3% или 136,2 млн. рублей) и подоходного налога (18,5% или 89,0 млн. рублей).

В общей сумме поступлений 96,4%, или 463,3 млн. рублей, составляют платежи организаций (темп роста 136,1%). От индивидуальных предпринимателей поступило 11,3 млн. рублей (102,1%), физическими лицами внесено в бюджет 6,4 млн. рублей (112,9%), что составляет, соответственно, 2,3% и 1,3% поступлений.