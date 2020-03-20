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ЭКОНОМИКА РБ


НЕ УКАЗАННЫЕ В ДОКУМЕНТАХ АВТОЗАПЧАСТИ НА 550 ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ ВЫЯВИЛИ БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ
17:59 20.03.2020

Две тысячи единиц автозапчастей для строительной техники, которые перевозились в грузовике из Германии, не были заявлены в представленных к таможенному оформлению документах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, автопоезд DAF под управлением гражданина Российской Федерации следовал через пункт пропуска «Козловичи», где брестскими таможенниками был направлен на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

Анализ полученной сканограммы товаров, находящихся в грузовом отсеке автомобиля, дал основание полагать, что в нем находится незаявленный товар. Последующий досмотр подтвердил данный факт: количество фактически находящегося в грузовике товара существенно превышало указанное в документах, а некоторые наименования автозапчастей и вовсе указаны не были.

По предварительной оценке, стоимость незаявленного товара составила 550 тысяч белорусских рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров). Санкцией указанной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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