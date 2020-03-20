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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ НА 2,7%
17:53 20.03.2020

В январе-феврале 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Могилевской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 180,6 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2019 г. в сопоставимых ценах на 2,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 172,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 37,5 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в январе-феврале 2019 г., молока – 104,8 тыс. тонн (на 1,7% больше), яиц – 49 млн. штук (на 9,3% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 35,8 тыс. тонн и по сравнению с январем-февралем 2019 г. увеличилось на 3,8%, молока произведено 101,1 тыс. тонн (на 2,1% больше), яиц – 43,7 млн. штук (на 9,4% больше).

На 1 марта 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 523,9 тыс. голов, в том числе коров – 172,1 тыс. голов. Численность свиней составила 209,4 тыс. голов, что на 0,3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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