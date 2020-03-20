Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало памятку для пациентов поликлиник.

Если появились симптомы заболевания (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа и т. д.) необходимо оставаться дома и позвонить в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребывания).

В разговоре с работником учреждения нужно сообщить о том, что беспокоит, оставить контакты (ФИО, адрес, телефон). С заболевшим свяжется медицинский работник, указаниям которого нужно следовать.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях организованы отдельные входы и кабинеты для приема пациентов с температурой и симптомами острой респираторной инфекции.

Прохождение диспансеризации, реабилитации, лабораторные и инструментальные исследования в плановом порядке, в том числе флюорографию органов грудной клетки, ЭКГ, холтеровское мониторирование, введение инъекционных лекарственных средств через процедурный кабинет Минздрав рекомендует временно отложить.

Если нужна выписка рецептов на лекарственные средства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, нужно позвонить в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства, оставить контакты (ФИО, адрес, телефон). После этого со звонившим свяжется медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.

Если человек старше 60 лет и нуждается в осмотре медицинского работника в связи с ухудшением самочувствия, необходимо позвонить в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства, сообщить об этом, оставить контакты (ФИО, адрес, телефон), в течение рабочего дня со звонившим свяжется медицинский работник и согласует время для визита на дом.

«Избегая планового посещения учреждений здравоохранения, вы позволите этим учреждениям работать более эффективно и поможете защитить вас и других от возможного заражения и распространения COVID-19 инфекции», - отмечают в Минздраве.

С целью реализации пункта 9 приложения 4 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2020 № 296 «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения» рекомендуется организовать оформление выписок из медицинских документов по онлайн заявкам на интернет-сайтах учреждений с последующей выдачей их пациентам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте.