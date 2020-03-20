В Могилевской области розничный товарооборот в январе-феврале 2020 г. составил 679 млн. рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11 рублей против 10,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,3% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2020 г. составил 613,1 млн. рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 30,9 млн. рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 290,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96% к уровню января-февраля 2019 г.